Tutto quello che si fa per amore Il rito magico per ritrovare Sonia

(Di sabato 3 agosto 2024) Vichi Dopo qualche minuto torna il ragazzino a righe e mi fa cenno di seguirlo. Non parla, forse è muto. Attraversando scale e cortili mi porta in una stanza più lunga che larga, indica avanti e sparisce. In fondo alla stanza vedo una luce debole, e mi avvicino. Dietro a un tavolo c’è un uomo con sopracciglia enormi e nere, è seduto, e sta bevendo qualcosa da una tazza fumante. "Devo bere" penso. L’uomo mi fa accomodare e versa anche per me qualcosa di bollente in una tazza. "Tè" dice, e sorride. Io bevo, pensando che qualsiasi liquido mi farà bene. Guardo con attenzione il viso di quell’uomo. "Per quanto ne so potrebbe essere uno dei due ladri di prima" mi dico. Finisco di bere e ringrazio. Ora devo dirgli perché sono venuto. "Parla italiano?" domando, e spero in un miracolo. "Sì un po’ po’ parlio taliano" dice lui. Meno male.