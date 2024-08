Parigi 2024 Senna di nuovo sporca | annullato allenamento triathlon misto

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024), 3 ago. (Adnkronos) - Laè diinquinata e l'diper la prova di staffetta mista che si terrà lunedì 5 agosto ai Giochi diè stato cancellato. "La forte pioggia delle ultime due notti, particolarmente intensa a, che ha causato un peggioramento della qualità dell'acqua", hanno annunciato attraverso una nota gli organizzatori dei Giochi. Si svolgeranno regolarmente, invece, gli allenamenti delle altre due discipline del, ovvero corsa e ciclismo. Un altra riunione per monitorare le acque dellaè prevista nel pomeriggio, alle 16:00. Si tratta dell' ennesimo rinvio dopo che anche gli allenamenti per le gare individuali sono stati annullati più volte . C'era grande preoccupazione per gli eventi individuali, ma alla fine si sono svolti mercoledì dopo che l'acqua è stata ritenuta sicura per nuotare all'ultimo momento.