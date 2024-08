Olimpiadi ci mancava il complotto sovranista Senaldi smonta i teoremi di Caprarica

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 3 agosto 2024) La polemica sulla cerimonia di inaugurazione delledi Parigi con tanto di Ultima cena queer è stata superata dal caso Imane Khelif, la pugile algerina finita al centro del dibattito per il livello di testosterone considerato troppo alto dalla federazione Iba ma non dal Cio che l'ha ammessa al torneo. Per la cronaca, dopo il ritiro di Angela Carini, Khelif ha battuto oggi l'ungherese Hamori volando alle semifinali della categoria 66 kg e una medaglia sicura. Nel corso della puntata di sabato 3 agosto di Stasera Italia, su Rete4, Antonioafferma "che in questi Giochi si sta assistendo a uno spettacolo di ideologia, anti-gender e sessuofobica di questa nuova internazionaleche collega Roma, Budapest e Mosca", afferma il giornalista.