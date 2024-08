Non sapevano di essere russi | la scoperta dei figli delle spie liberate nel maxi scambio di prigionieri con gli Usa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) Roma, 3 agosto 2024 – Maria Mayer e Ludwing Gisch sono una coppia argentina, che nel 2017 aveva deciso di trasferirsi in Slovenia con i due. Due persone “normali”, secondo i vicini di casa. E invece, i due erano agenti, che la notte scorsa hanno fatto ritorno a Mosca nell’ambito delditra il Cremlino e l’Occidente. Artyom e Anna Dultsev, questi i veri nomidue, avevano celato così bene la loro identità che i duenondi. La famiglia ha sempre comunicato in spagnolo e i due bambini non conoscono la lingua madre dei genitori. Tanto che al loro arrivo, il presidente Vladimir Putin li ha accolti con un “buenas noches”. A riferire dell’incontro il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, che ha aggiunto: “Hanno chiesto chi stavano incontrando, nonnemmeno chi fosse Putin”.