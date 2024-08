MotoGP si annuncia un sabato rovente a Silverstone con Bagnaia all’attacco di Martin e Aprilia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024) Siamo pronti per vivere unquanto mai(anche perchè, stranamente, è piena estate nel Northamptonshire) per quanto riguarda il Gran Premio di Gran Bretagna, decimo appuntamento del Mondiale di2024. Sullo splendido scenario del tracciato di, infatti, il programma sarà fittissimo e la battaglia sarà serrata. La giornata prenderà il via come sempre con la seconda sessione di prove libere alle ore 11.10, con 30 minuti di lavoro in pista per la classe regina, dopodiché si passerà subito alle qualifiche alle ore 11.50 con la caccia alla pole position in vista della Sprint Race delle ore 16.00. Domenica, invece, la gara lunga sarà alle ore 14.00 italiane. Per quanto visto nella giornata di ieri sembra una grande sfida tra Ducati e. Il più veloce delle prequalifiche è risultato Jorgein 1:57.