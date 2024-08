Meluso | Kvaratskhelia ha scelto Napoli Tutta la verità su Osimhen Sapete cosa ha fatto ADL?

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 3 agosto 2024) Mauro, ex DS del, rivela dettagli sue Zielinski. Trattative in corso e retroscena di mercato. Le dichiarazioni a Sky Sport.: “Trattativa in corso per. Suofferta altissima” Mauro, ex direttore sportivo del, è intervenuto a Sky Sport 24 durante lo speciale calciomercato, rivelando importanti dettagli sulle trattative del club partenopeo.sul rinnovo die l’offerta perSuha dichiarato: “Da quello che mi risulta ci sono dei colloqui per il rinnovo del contratto, avevamo già cominciato noi e sicuramente ci saranno delle evoluzioni. Tensioni durante l’Europeo? Non dobbiamo credere a tutto, se Kvara avesse deciso di andare via sarebbe andato via, invece ha