iPhone 16 | Novità caratteristiche e colorazioni del prossimo smartphone di Apple

(Di sabato 3 agosto 2024)continua a innovare il mercato deglicon illancio dell’16. L’attesa per questo nuovo modello è alta, e le indiscrezioni e le informazioni trapelate offrono un’anteprima delleche ci possiamo aspettare. Ecco un approfondimento su tutte le, le nuovee le funzionalità migliorate del16. Design e NuoveCrediti: Ansa – VelvetMagUna delle principaliriguardo l’16 è il design rinnovato e le nuovedisponibili. Secondo le fonti, il dispositivo sarà offerto in una gamma di colori vibranti, tra cui una nuova colorazione bronzo per il modello Pro Max. Questa scelta cromatica rappresenta un’innovazione rispetto alle tonalità tradizionali a cuici aveva abituato, come l’oro e il rosa.