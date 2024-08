Il Lunezia guarda avanti | L’obiettivo restare in C

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 3 agosto 2024) Un bilancio prima dire al domani. Il vicepresidente Massimo Curi fa il punto della situazione su quella che è stata la stagione delVolley. Si ritiene soddisfatto di come si è conclusa l’annata? "Siamo riusciti a mantenere nella rispettiva categoria sia la squadra di Serie C che quella di D, per cui non ci possiamo lamentare, portandocontemporaneamente la crescita di tante giovanissime pallavoliste. Non scordiamoci che fondamentalmente giocavamo con la Under 18 in C e la "U16" in D. Le principali soddisfazioni le abbiamo avute quindi soprattutto dal giovanile. In generale direi che ci siamo confermati una volta di più i migliori della pallavolo femminile locale in quanto a volley verde"".