Gudmundsson-Fiorentina c’è l’offerta | manca poco! Inter defilata

(Di sabato 3 agosto 2024) Lasta accelerando per. I viola stanno puntando il giocatore del Genoa, con l’sempre più. SUL SERIO –sempre piùnella corsa ad Albert, visto il grande scatto della. Luca Cilli, ospite negli studi di Sky Sport calciomercato, ha fatto il punto sulla situazione: «vorrebbe provare un’esperienza diversa dal Genoa. La prima offerta ufficiale è arrivata: prestito oneroso da cinque milioni con obbligo di riscatto da 20 milioni di euro. Ma non è stata ritenuta sufficiente. L’operazione comunque è impostata ed è anche vicina alla chiusura.qualcosina da aggiungere al prestito oneroso, magari 6-7 si potrebbe già chiudere. Per larappresenta la scelta perfetta per sostituire Nico Gonzalez. Già aveva provato a prenderlo a gennaio ed è da tempo nella lista dei dirigenti.