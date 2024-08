Fermo prova a rubare un’auto spintonando il proprietario | denunciato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 agosto 2024) Porto San Giorgio (), 3 agosto 2024 – Tenta diun'auto, scaraventa a terra uno scooter e spintona ildai carabinieri. I militari del Radiomobile della compagnia disono intervenuti a Porto San Giorgio () per un individuo in forte stato di alterazione per abuso di alcolici: fermato un 34enne di nazionalità marocchina che, poco prima, aveva buttato a terra un ciclomotore parcheggiato in strada. Ildello scooter, nel tentativo di intervenire, era stato offeso e spintonato. Conclusi gli accertamenti, è emerso che il giovane nordafricano si era reso anche responsabile del tentativo di furto di una autovettura. L'uomo è statoall'Autorità giudiziaria per i reati di danneggiamento e tentato furto.