Fedez improvviso malore in volo | ricoverato d’urgenza a Brindisi

(Di sabato 3 agosto 2024)nuovamente. Il rapper si è sentito male insul suo jet privato.era in Puglia, dove ieri si sarebbe dovuto esibire a Gallipoli. Adesso ènell’ospedale di. La vicenda è stata comunicata dallo staff dell’artista con una nota pubblicata sui social. “Purtroppo durante ilverso Gallipoli, Federico non è stato bene, è stato soccorso da un’ambulanza in aeroporto e al momento è ancora in attesa dei risultati – si legge – Per questo motivo questa sera non potrà essere presente alla serata prevista al Praja di Gallipoli. Ci scusiamo con tutti per l’inconveniente”. Dopo l’operazione per la rimozione del tumore al pancreas,ha dovuto ricorrere alle cure dei medici ospedalieri diverse volte.