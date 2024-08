Concerti e mercati Fiera di San Lorenzo è tutto pronto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 3 agosto 2024) Banchi, musica, divertimento ed eccellenze del territorio. A Pontassieve arriva l’edizione 2024 delladi San, tradizionale appuntamento che caratterizza l’estate del capoluogo. Una città che verrà completamente invasa da banchi e da un’atmosfera di festa, in grado di coinvolgere tutti coloro che - nel mese tradizionalmente dedicato alle vacanze - si trovano ancora a casa. L’appuntamento è per sabato 10 agosto, quando per l’intera giornata si svolgerà l’intero evento. Anche quest’anno i banchi del mercato si estenderanno in un’area molto ampia: gli esercenti saranno infatti presenti, oltre che in piazza Gramsci, parte di via Reni, via Tanzini, piazza Vittorio Emanuele II, piazza Boetani, via Roma e via Ghiberti, anche in via Garibaldi, via Gori, piazza Cairoli e via Maglioni. Da qui una conseguente e prevedibile rivoluzione di trfafico, sosta e viabilità.