Che cosa mettono in valigia gli stilisti e gli imprenditori?

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 3 agosto 2024) Chissà se chi non risponde alla domanda "cheleggerai questa estate?" lo fa perché non legge affatto, oppure legge libri inutili che non gli va di citare, o ancora perché, specificando di “essere già in vacanza”, intende sottolineare con questo che nell’acqua del mare ha mandato anche la testa. Per carità, non è obbligatorio leggere, ma si spera che chi fa vestiti, considerato quanto si picca di legare la moda a fatti ed evoluzioni culturali altrimenti son stracci, almeno un paio di romanzo all'anno li alterni sul comodino. Insomma, scrivere questo articolo a fine luglio è stato meno facile di quanto prevedessimo.