Canoa slalom Giovanni De Gennaro passa il primo turno del kayak cross alle Olimpiadi

(Di sabato 3 agosto 2024) Uncomodo comodo perDe. L’azzurro accede alla giornata di domani nel, avanzando senza particolari problemi nella sua batteria a tre, ottenuta grazie al quinto posto nella prova a cronometro di ieri. Ma anche se ci fosse stato bisogno, lo svedese Isak Ohrstrom e l’olandese Joris Otten non rappresentavano degli avversari da temere. E difatti il fresco campione olimpico nel K1 prende immediatamente il largo nella propria gara, tenendo dunque a distanza i propri avversari e chiudendo con un comodoposto.dunque in maniera abbastanza comoda alsuccessivo che si terrà domani15.30; l’ultimopreliminare che ci consegnerà i migliori sedici che si giocheranno tutto dai quarti di finale in poi.