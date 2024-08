Beppe Grillo alle Olimpiadi di Parigi | subito fuori niente sfida contro Marcell Jacobs

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024)di2024. Ebbene sì, sulla pista di atletica dello Stade de France si è presentato un velocista omonimo del fondatore del Movimento 5 stelle. Nessuna intrusione politica nei Giochi, dopo quella di Giorgia Meloni:è un 21enne atleta di Malta, che quest’anno ha corso i 100 metri in 10”23 stabilendo il proprio record e qualificandosi per le2024, il Medagliere LIVE Gli italiani in gara a2024: tutti gli azzurri qualificati in ogni disciplina2024, dove vederle in tv e streaming La guida, il calendario con gli orari di gare e finali giorno per giorno Purtroppo per ilmaltese, la sua avventura aè terminata già nelle batterie. Quindi,il campione in caricao con l’altro azzurro Chituru Ali, che invece si sono qualificati per le semifinali.