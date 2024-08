Atletica prime scaramucce tra i big sui 100 | Jacobs e Ali in semifinale Duplantis facile Stecchi eliminato

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024) Seconda giornata di gare allo Stade de France, il teatro dell’alle Olimpiadi di Parigi 2024. Marcelle Chituru Ali si sono qualificati alle semifinali dei 100 metri, Claudioè il primo degli esclusi dall’atto conclusivo del salto con l’asta, Elena Bellò ed Eloisa Coiro sono uscite ai ripescaggi degli 800 metri. RISULTATIOLIMPIADI PARIGI 2024 OGGI QUALIFICAZIONI 100 METRI (MASCHILE) – Il miglior crono del turno è stato firmato dagli statunitensi Kenneth Bednarek e Fred Kerley, che hanno corso in 9.97 rispettivamente nella settima batteria (0,3 m/s di vento a favore) e nell’ottava (+0,2 m/s). L’atteso giamaicano Kishane Thompson si è rialzato nel finale chiudendo in 10.00 (+0,6 m/s). Lo statunitense Noah Lyles ha tentennato: il Campione del Mondo è riuscito a emergere soltanto nel finale, chiudendo al secondo posto in 10.