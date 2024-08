Assoluzione definitiva di Foti Smontato anche l’abuso d’ufficio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 agosto 2024) Il reato di abusoè stato di recente abrogato dal decreto Nordio. Ma nel processo con rito ordinario sui presunti affidi illeciti di minori pende ancora l’accusa verso cinque persone. Secondo la ricostruzione della Procura, avrebbero omesso tra il 2014 e il 2018 di affidare attraverso bandi regolari il servizio di psicoterapia sui minori e così i professionisti del centro di Torino ‘Hansel e Gretel’, fondato da Claudio, sarebbero stati favoriti. Da questa contestazione Claudio, difeso dall’avvocato Luca Bauccio, è stato assolto in viadalla Cassazione, nel processo con rito abbreviato, così come dalle accuse di lesioni e frode processuale. In primo gradoera stato condannato a quattro anni; poi l’Appello lo aveva assolto.