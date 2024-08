Abodi lavora alla modifica per la legge Melandri in vista della riunione della Figc di novembre Messaggero

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 3 agosto 2024) Manovre sotterranee in atto, scrive oggi il, a riguardo dell’assembleadel 4che si è trasformata da elettiva e ora avrà lo scopo dire lo statuto federale per permettere al mondo del calcio di recepire le novità messe in campo dal Dl Sport e, soprattutto, dall’emendamento Mulè che prevede “un’equa rappresentanza nelle federazioni tenendo conto del contributo economico apportato”. Di conseguenza, riporta Il, la Lega Serie A non può partecipare alle elezioni per il nuovo presidentecon una rappresentanza del 12%. Gravina presenterà un piano il 4e, per approvarlo, dovrà ottenere il 50% + 1 dei voti. Tuttavia, trovare un accordo sembra complicato.