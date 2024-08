A che ora Musetti-Auger Aliassime oggi alle Olimpiadi | programma preciso 3-4 posto tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024), sabato 3 agosto, Lorenzosarà nuovamente in campo per giocarsi una medaglia nel torneo olimpico di tennis. L’azzurro ieri è stato sconfitto con il punteggio di 6-4 6-2 dal serbo Novak Djokovic (n.2 del mondo). Il toscano non è stato in grado di giocare al meglio i punti importanti del confronto e il campione nativo di Belgrado su questo si è rivelato migliore. Contrariamente a quanto accade nel massimo circuito internazionale, l’evento olimpico concede una seconda chance per ottenere qualcosa di prestigioso, ovvero una medaglia di bronzo.affronterà il canadese Felix, travolto letteralmente dallo spagnolo Carlos Alcaraz sullo score di 6-1 6-1. Poco da fare per il giocatore originario di Montreal.