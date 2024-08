Venezia non vuole fare la fine di Santorini | Stop ai gruppi con più di 25 turisti e niente megafoni Ma basterà?

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 2 agosto 2024)impone una nuova stretta per arginare gli effetti negativi dell'overtourism. Le comitive di, al seguito delle guide, non potranno superare la soglia di 25 persone, né chi le accompagna potrà utilizzare i. Insomma, basta calle e ponti affollati conenormi che bloccano le stradene, con effetti negativi sulla qualità di vita dei residenti (qui il caso die il paradosso italiano). La decisone è stata presa dal Consiglio comunale lo scorso febbraio ma è entrata in vigore il 1° agosto, «per tutelare dal sovraffollamento il centro storico e le isole di Murano, Burano e Torcello», scrive il Corriere della Sera.è sicuramente l'emblema dell'invasioneca e dei suoi effetti negativi.