Un mondo perfetto Clint Eastwood e una storia di innocenze perdute

(Di venerdì 2 agosto 2024) UNSky Cinema Drama, ore 18.40. Con, Kevin Costner e Laura Dern. Regia di. Produzione Usa 1993. Durata: 2 ore 20 LA TRAMA Due evasi fuggono e nella fuga rapiscono un bambino pensando di servirsene come ostaggio. Ma uno dei due è proprio una carogna e sta per uccidere il piccolo. Per difenderlo l'altro lo uccide. Poi prosegue la fuga non separandosi dal bimbo che intanto gli si è affezionato. Uno sceriffo () dà loro la caccia sperando di non prenderli. PERCHÈ VEDERLO Perchèalla sua maniera (che è sempre grande cinema americano classico) racconta, sotto le spoglie del dramma rurale, unadi. Dell'evaso, del bambino e del Grande Paese intero che in quei giorni (ottobre del 1963) e in quei luoghi (il Texas) vedeva morire l'ultimo simbolo di innocenza (Kennedy).