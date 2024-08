Un italiano su quattro usa le VPN | tutti i vantaggi

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 2 agosto 2024) In un’era in cui la privacy online è sempre più minacciata, le VPN stanno diventando essenziali per molti italiani. Sorprendentemente, uno sule utilizza regolarmente. Questo articolo esplorerà i numerosidelle VPN, dalla sicurezza alla libertà di accesso ai contenuti globali. Scopriamo insieme perché sono così popolari. Quanti italiani utilizzano una VPN? Il 25% della popolazione italiana utilizza una VPN, mentre il 58,7% ne conosce la sua funzione. A confronto con altri paesi, i dati mostrano differenze notevoli: in Giappone solo il 23% degli utenti è a conoscenza delle VPN e solo l’8% ne usufruisce. Ad Hong Kong, invece, l’87,2% degli abitanti conosce questo servizio e il 50,2% lo utilizza quotidianamente.