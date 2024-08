Trump attacca Biden-Harris pure sullo scambio di prigionieri con Putin alludendo al pagamento di un riscatto alla Russia

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 2 agosto 2024) Che il maxiditra USA e, specieluce del sanguinoso conflitto in Ucraina che vede le due superpotenze guardarsi in cagnesco, sia un successo dell’amministrazione di Joee della sua vice Kamalalo pensano tutti. Qualcosa che evidentemente deve aver capito lo stesso Donald, candidato repubblicano alle prossime presidenziali di novembre, che, temendo ripercussioni sulla sua conquista della Casa Bianca, anziché complimentarsi per il risultato, ha pensato bene di rigirare la frittata, provando a trasformare il capolavoro politico dei democratici in una sorta di boomerang.