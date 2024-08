Strage Bologna Meloni | gravi attacchi contro di me clima di odio

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 2 agosto 2024) Milano, 2 ago. (askanews) – “Sono profondamente e personalmente colpita dagliingiustificati e fuori misura che sono stati rivolti, in questa giornata di commemorazione, alla sottoscritta e al Governo”. Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia, in una dichiarazione in occasione della commemorazione delladi. In particolare, “sostenere che le ‘radici di quell’attentato oggi figurano a pieno titolo nella destra di governo’, o che la riforma della giustizia varata da questo governo sia ispirata dai progetti della loggia massonica P2, è molto grave. Ed è pericoloso, anche per l’incolumità personale di chi, democraticamente eletto dai cittadini, cerca solo di fare del suo meglio per il bene di questa Nazione”.