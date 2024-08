Strage Bologna Fontana | passato che mi auguro non ritorni più

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 2 agosto 2024) Roma, 2 ago. (askanews) – “Il ricordo di questo anniversario è importante, è una ferita aperta nel paese. Unache ha avuto esiti giudiziari ma ancora ci sono lati oscuri: è stata indentificata la matrice neofascista e miche questo sia parte di undell’Italia che non possa ritornare”. Lo ha detto il presidente della Camera, Lorenzo, parlando delladialla cerimonia di consegna del Ventaglio da parte dell’Associazione stampa parlamentare. “Giusto che ci sia attenzione, giusto essere guardinghi, per evitare che l’estremismo politico non rappresenti più ciò che ha rappresentato per questo paese”, ha aggiunto. Il presidente della Camera ha chiesto anche un minuto di silenzio ai giornalisti e funzionari della Camera presenti in memoria delle vittime di quella che ha definito “la peggioredella storia italiana”.