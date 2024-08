Spal Radrezza già sicuro | Mi piace dettare i tempi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024) FERRARA Dai piedi di Igorpasseranno molte delle azioni della, e ieri il regista ex Padova si è presentato a stampa e tifosi dimostrando di avere già le idee ben chiare sulla stagione che lo attenderà in maglia biancazzurra. Su di lui il tecnico Dossena ripone grande fiducia, e pure il direttore sportivo Casella ha manifestato soddisfazione per l’arrivo del centrocampista classe 1993: "E’ un giocatore da cui ci aspettiamo molto, rispecchia l’idea di playmaker che ha il mister, potrà darci velocità e qualità di manovra. Tanto passerà dai suoi piedi, le sue palle inattive saranno un’arma molto importante per noi".