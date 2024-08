Parigi 2024 | Federboxe Ungheria manda lettera di protesta al Cio contro Khelif

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 2 agosto 2024) Imane, la pugile algerina affetta da iperandrogenismo e al centro di polemiche per via dell’incon l’italiana Carini, continua a ritrovarsi suo malgrado nella bufera mediatica. Stavolta, è la federazione di boxe dell’re ufficialmente per la sua presenza nel tabellone dei 66 kg femminili. La magiara Anna Luca Hamori, infatti, sfiderà proprio lae l’associazione pugilistica ungherese ha inviato unadial Cio. Lo ha riportato l’agenzia MTI, che ha sottolineato però come Hamori accetterà di salire sul ring. Così un membro dell’esecutivo dell’associazione, Lois Berkò: “Sono molto dispiaciuto che ci sia uno scandalo e che dobbiamo parlare di un argomento che non è compatibile con lo sport. Questo è inaccettabile e scandaloso.