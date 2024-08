Parigi 2024 Cio | Khelif una donna inutile caccia alle streghe

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 2 agosto 2024) “Abbiamo già spiegato il nostro punto di vista“. Così inizia Mark Adams, portavoce del Comitato Olimpico Internazionale (Cio), che torna a parlare del caso boxe. Nella giornata di ieri, l’azzurra Angela Carini si è ritirata durante l’incontro con Imane, pugile algerina con un alto livello di testosterone. Il portavoce del Cio sottolinea come “nessuno nella comunità degli atleti o scientifica sarebbe mai d’accordo con i test di genere, che non si realizzano dal 1999. Ho parlato con alcuni atleti che si sono sottoposti a questi tipi di test, non è stata una cosa piacevole e fortunatamente ce li siamo lasciatisp. Tutti vogliono una soluzione chiara e semplice ma non è tutto bianco o nero, siamo però pronti ad ascoltare eventuali soluzioni che possono proporre le varie parti“.