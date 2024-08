Oroscopo Paolo Fox sabato 3 agosto 2024

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 2 agosto 2024) L’diFox per oggi,Ariete Giornata sottotono, la Luna è in dissonanza. Dovrai fare attenzione alle polemiche. Toro Si preannunciano ore interessanti per fare progressi nel lavoro. Giove invita a mettere a posto ogni conto, valutare le spese. Gemelli Il weekend si preannuncia molto intrigante per l’amore. Saranno favoriti i nuovi incontri, le nuove storie d’amore. Cancro la Luna transiterà nel segno: saranno favorite le belle emozioni, gli incontri. Leone Sono favorite le nuove conoscenze e le storie d’amore consolidate nel tempo. Fine settimana elettrizzante. Vergine Si preannunciano ore molto interessanti, sia in amore, sia nel lavoro. Bilancia Giornate un po’ nervosa o fiacca: occorrerà molta prudenza, evitare di tornare con la mente al passato. Favoriti i nuovi incontri.