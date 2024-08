Olimpiadi Musetti contro Djokovic in semifinale il serbo | Preoccupato per il dolore al ginocchio

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 2 agosto 2024) Venerdì 2 agosto è il giorno delladi tennis alledi Parigi 2024 tre l’italiano Lorenzoe il campioneNovak. Il 22enne toscano è reduce dal successoil campione olimpico Alex Zverev ed è il primo azzurro innel tabellone maschile dal 1924. Il matchcomincerà prima delle 19 al Roland Garros. Intanto, però, c’è grande paura per ilaldestro del(quello operato per la lesione al menisco) che si è fatto risentire durante la partita con il greco Tsitsipas.Leggi anche: Capolavoro, vince e vola ai quarti dei Giochi di Parigi Le dichiarazioni allarmanti di“Sono molto, sinceramente, non so cosa dire. – ha ammessodopo il match con Tsitsipas – Ho finito la partita e il, che era acuto e intenso, si è attenuato.