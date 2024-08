Movimento 5 Stelle | la crisi di consenso non si risolve togliendo la regola dei due mandati

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024) Le scorse elezioni, nonostante il grande impegno del Presidente Conte, non sono purtroppo andate bene per il, che al di là delle “percentuale Lidl” (9.99%) ha perso qualcosa come due milioni di voti rispetto alle ultime elezioni politiche. Chi non vota ilsi rifugia nell’astensione. Infatti, i due milioni di voti persi non sono affatto compensati dai circa settecentomila voti acquistati da Pd e Avs: ne mancano un milione e trecentomila. Undebole danneggia non solo se stesso ma tutta la coalizione di centro-sinistra. Di fronte a unadiche ha colpito tutta una comunità è giusto interrogarsi e proporre miglioramenti. Tuttavia, la soluzione ventilata da diversi esponenti deiè stata il superamento delladei dueper i parlamentari, con il garante Beppe Grillo che è giustamente perplesso e contrario.