Mette sui binari del treno bici pietre e galline per qualche clic in più | in manette lo youtuber Gulzar Sheikh VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 2 agosto 2024) Glisono disposti a tutto per ottenerein più: c’è chi si è schiantato di proposito con l’aereo e chi ha simulato la sua morte facendosi seppellire vivo per una settimana. In alcuni casi c’è anche chi ha pagato con la vita le sue follie, ma nemmeno la morte sembra far ragionaree influencer che non si fermano davanti a niente pe elemosinare like e visualizzazioni qua e là. Tra questi rientra anche lo, che ha dato vita ad una serie di contenuti davvero molto pericolosi e in alcuni casi anche crudeli. Le “imprese” dello, come documentato nei suoi, per la creazione dei suoi contenuti piazzava ogni cosa suidei treni: saponette,, bombole, massi e addiritturalegate crudelmente con una corda.