L’oro nella finale di judo femminile 78kg il bacio alla fidanzata e l’abbraccio con Meloni | la serata olimpica di Alice Bellandi

(Di venerdì 2 agosto 2024) Unaindimenticabile.è d’orodi: il trionfo contro l’israeliana Inbar Lanir vale la quindicesima medaglia per l’Italia alle Olimpiadi. La gioia della 26enne bresciana è incontenibile: incredulità e lacrime di gioia. Poi laka corre verso la tribuna per esultare con le compagne di Nazionale e per baciare la suain mondovisione: un gesto che ha fatto subito il giro del web. A fare il tifo per lei, sugli spalti della Champ-de-Mars Arena, c’era anche la premier Giorgia(in compagnia del presidente del CONI Giovanni Malagò): la presidente del Consiglio si è alzata in piedi per omaggiare l’atleta azzurra e poi ha raggiunto il tatami per abbracciare la neo campionessa