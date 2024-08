L’equilibrio geopolitico della Malaysia e il suo boom di semiconduttori

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di venerdì 2 agosto 2024) Penang è uno Stato federatoparte nord-occidentale, uno dei più piccoli del Paese. Oggi si trova all’avanguardia nella produzione mondiale di, grazie tra l’altro agli effetti negativigestione pandemica in Cina e agli stimoli positivi degli investimenti stranieri. Detiene circa il 13% del mercato mondiale dei assemblaggio, confezionamento e test di microchip. A seguitoguerra commerciale fra Washington e Pechino, negli ultimi anni colossi come Intel, Infineon e Texas Instruments hanno aperto impianti ino hanno ampliato quelli già esistenti. Prosegue così lo sviluppo industriale di questo popoloso Paese dell’Asia sud-orientale. Le difficoltà del successo Per stare al passo con le esigenze dei produttori, Penang sta cercando di destinare ad uso industriale la maggior superficie possibile.