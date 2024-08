Intelligenza artificiale per l' analisi dei dati | come funziona davvero?

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024) L'(AI) è spesso vistauna soluzione magica per analizzare iaziendali, con cui bastano pochi click e si ottengono tutte le risposte desiderate. Ma ècosì semplice? Molte imprese credono che basti inserire iin un sistema AI per ottenere risposte chiare e immediate a qualsiasi domanda di business. Tuttavia, questa visione è piuttosto semplicistica e può portare a grandi delusioni. L'AI, sebbene potente, richiede un processo molto più complesso per generare del reale valore. Si parte dalla raccolta e selezione accurata dei, passando per una fase di "Data Engineering", dove ivengono puliti e normalizzati, per poi arrivare alla costruzione e all'addestramento del modello. Ogni fase è cruciale e richiede competenze specifiche, spesso sottovalutate.