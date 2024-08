Il parco Robinson va finalmente a canestro L’area riqualificata dopo anni di degrado

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024) Nuova vita per il. Il primo tiro l’ha messo a segno la sindaca Franca Foronchi, nelnuovo di zecca installato nel. Nuovo come i paracolpi per giocare in sicurezza. Come l’ingresso appena ridipinto e la targhetta apposta all’Angolo della Dani, la libreria di strada voluta per invitare alla lettura giovani e famiglie di passaggio nel. "Ilrisorge come spazio aggregativo, ricreativo e anche ludico, pensato per tutte le età", spiega il Comune di Cattolica in una nota. L’amministrazione ha realizzato il progetto di riqualificazione del più piccolodi Cattolica, con i suoi 3mila metri quadrati, all’interno dell’ampio e popololo quartiere Violina, Casette e Porto, su mandato degli stessi cittadini che lo hanno votato alcuni mesi fa con il bilancio partecipato.