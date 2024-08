Il caldo non molla oggi 10 città da bollino rosso Ma sabato saranno ‘solo’ 7

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 2 agosto 2024) (Adnkronos) – Inizio agosto dirovente per l’Italia, ma con la prospettiva di un primo weekend del mese che si preannuncia meno afoso. Secondo l’ultimo aggiornamento del bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, infatti,venerdì 2 agosto, i capoluoghi consono 10 – 2 meno di ieri – mentre per domani,3, lecon livello massimo di allerta scenderanno a 7. Contrassegnate dalsono10 delle 27monitorate dal ministero. Si tratta di Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma e Viterbo.arancione, invece, per Bari e Campobasso. Domani,3 agosto, scenderanno quindi a 7 leda(livello di rischio 3).