Ecco Welbeck e Palmisani ora anche Saporiti Ora tutto sulla punta | piace Guido Gomez

(Di venerdì 2 agosto 2024) Giorno dopo giorno la Lucchese sta prendendo una sua fisionomia ben definita ed oggettivamente molto interessante. Dopo l’ingaggio del mediano, un tipo alla Gattuso, giusto per far capire le caratteristiche del trentenne ghanese, ieri è stato ufficializzato l’arrivo in prestito "s" dal Frosinone del portiere Lorenzo, un ragazzo di diciannove anni che l’allenatore Gorgone conosce molto bene, avendolo avuto alle sue dipendenze quando allenava la Primavera laziale. Sarà lui a difendere la porta della Lucchese, con l’esperto Coletta a dargli tutti i consigli del caso. Ora tutte le attenzioni del diesse Ferrarese rimangono concentrateprima linea, in attesa di capire se rimarranno e quanti rimarranno in rossonero tra Ravasio, Magnaghi e Fedato.