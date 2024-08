Dove si trova il Cavern Club lo storico locale che tenne a battesimo i Beatles

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di venerdì 2 agosto 2024) Molti sono i luoghi legati alla storia dei, soprattutto a Liverpool. Uno dei più rappresentativi, però, è il, ossia ilche ha tenuto ail gruppo dal 2 agosto 1961, prima dell’esplosione del loro successo, facendoli suonare dal vivo per ben 300 volte. Questo luogo simbolo, che siin Mathew Street al numero 10, ha, però, una storia particolare. Nato come tempio del jazz, nel 1960 decide di virare verso il rock & roll e, proprio in questo momento, la sua strada s’incrocia con quella di Paul McCartney, John Lennon, George Harrison e Pete Best (Ringo Starr sarebbe arrivato solo nel ’62). Nonostante abbia assistito alla nascita effettiva dei, ile l’edificio che lo ospita vengono distrutti nel 1973. Tutto per permettere la realizzazione di un parcheggio e lo spazio per gli impianti di ventilazione della metropolitana.