Chiede l’elemosina ma infastidisce gli avventori del mercato settimanale | denunciato in provincia di Latina

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 2 agosto 2024) Il 1° agosto, a Terracina (LT), durante un servizio di prevenzione e repressione del commercio abusivo nell’area del, il personale della locale Stazione hain stato di libertà un cittadino classe ’71, residente a Casoria (NA), per il reato di esercizio molesto dell’accattonaggio. Dettagli dell’Intervento L’uomo è stato sorpreso mentreva elemosina aglidelcon insistenza e fare molesto. A seguito del controllo, al prevenuto è stato notificato un foglio di via obbligatorio per tre anni dal Comune di Terracina (LT), su proposta della stazione operante e emesso dalla Questura di(LT). Misure Adottate Deferimento in stato di libertà per esercizio molesto dell’accattonaggio. Foglio di via obbligatorio per tre anni dal Comune di Terracina.