Borse europee e Borsa di Tokyo | una settimana di fluttuazioni

(Di venerdì 2 agosto 2024) Lehanno vissuto unaturbolenta, caratterizzata da oscillazioni significative causate da vari fattori economici e geopolitici. Milano, la peggiore tra le principali, ha chiuso con un calo del 2%, influenzata da vendite massicce su alcuni titoli chiave come Iveco e StMicroelectronics. Andamento delleLaha visto lepartire in negativo, con segnali di debolezza provenienti dal settore tecnologico che ha influenzato negativamente l’andamento generale. Milano ha perso l’1,2% nella prima parte della, con vendite significative su titoli industriali e tecnologici. La situazione è peggiorata ulteriormente a metà, con un calo del 2% che ha visto Milano chiudere la giornata in rosso, seguita da altre principaliche hanno registrato perdite meno marcate.