Atp Wta Washington 2024 | programma orari e ordine di gioco venerdì 2 agosto

(Di venerdì 2 agosto 2024) Il, glie l’dial torneo combined 500 diper la giornata di. Si disputano i quarti di finale dei due tornei in corso nella capitale americana. L’interesse è ovviamente tutto verso Flavio Cobolli, che punta a iniziare alla grande questa sua trasferta sul veloce d’oltreoceano. Alle ore 20:00 il romano sfida il padrone di casa Michelsen. Di seguito l’di. STADIUM Ore 18:00 – (Q) Anisimova vs Dolehide a seguire – Raducanu vs Bados a seguire – Shapovalov vs (2) Shelton Ore 01:00 – (1) Sabalenka vs (6) Azarenka a seguire – (1) Rublev vs (5) Tiafoe JOHN HARRIS Ore 20:00 – (10) Cobolli vs (15) Michelsen Ore 22:00 – (WC) Montgomery vs Bouzkova a seguire – (4) Korda vs (7) Thompson Atp/WtadiSportFace.