WWE | Steve Austin lascia trapelare indizi su una possibile apparizione a WrestleMania 41

(Di giovedì 1 agosto 2024) Vedremo “Stone Cold”41? Il WWE Hall of Famer “Stone Cold”ha fatto un ritorno a sorpresa sul ring a38 per un match contro Kevin Owens, rompendo così il suo ritiro. Tuttavia, da allora non ha più combattuto e i fan si chiedono se succederà di nuovo. Curiosamente, ha parlato di una41 e hatouno in merito. La WWE era in trattative per coinvolgere “Stone Cold”in qualche modo durante il weekend di40, ma non è mai apparso allo show. Jim Ross ha spiegato anche il probabile motivo della sua assenza. L’hype per41 sta già crescendo, poiché la WWE ha già annunciato che la prossima edizione dell’iconico evento si terrà a Las Vegas. L’evento avrà luogo il 19 e 20 aprile 2025 all’Allegiant Stadium.