Volley femminile Antropova devastante! Italia ai quarti all’Olimpiade travolgendo l’Olanda

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 agosto 2024) L’delrisponde presente, e con una prova più che convincente battenella seconda partita del girone delle Olimpiadi 2024! Le ragazze di Julio Velasco, trascinate da una Ekaterina, non lasciano per strada neanche un set, vincendo con un netto e rotondo 3-0 (29-27 25-18 25-19). Pass per idi finale conquistati, ora per il primo posto sarà decisiva il big match con la Turchia. Un primo set difficilissimo e vinto di testa, che ha liberato le azzurre che poi hanno fatto vedere una grande pallavolo nei successivi due parziali. Il primo colpo di scena avviene ancora prima di partire, con Paola Egonu lasciata in panchina edtitolare con Alessia Orro in regia. E l’inizio è subito sotto il segno della classe 2003, che con la diagonale lunga dà il primo break all’(3-0).