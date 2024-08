Visione | Kevin Feige conferma lo show e ingaggia lo sceneggiatore di una serie amatissima

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 1 agosto 2024) Loincentrato sul personaggio di Paul Bettany ha fatto un piccolo passo avanti nel suo sviluppo alla Marvel Lasul personaggio diè stata chiesta a gran voce dai fan dei Marvel Studios, soprattutto dopo il successo di WandaVision e l'imminente arrivo del primo spin-off, Agatha All Along (atteso per settembre). Lo scorso maggio, la Marvel aveva fatto intendere che lorunner della terza stagione di Star Trek: Picard, Terry Matalas, avrebbe scritto laVision per Disney+. Ora i fan possono davvero attendere con ansia la, precedentemente nota col titolo Vision Quest, poiché il presidente dei Marvel Studios in persona,, hato ufficialmente che Matalas sta lavorando al progetto. In un'intervista rilasciata