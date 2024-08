Squid Game | la seconda stagione a Natale 2024 il finale nel 2025

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di giovedì 1 agosto 2024) Laattesissimadiarriverà su Netflix a partire dal 26 dicembre, il giorno dopo. L’annuncio è arrivato poche ore fa attraverso un breve video diffuso sui canali social ufficiali che, tra l’altro, rivela che la– la terza – sarà disponibile nel corso del. I nuovi episodi disaranno rilasciati tre anni dopo quella primadivenuta la serie più vista di sempre su Netflix, indipendentemente dalla lingua.ha ottenuto 265,2 milioni, misurate in base alla visione totale divisa per la durata, ed ha raccolto 2,2 miliardi di ore nelle sue prime 13 settimane di uscita. Due record tutt’ora irraggiungibili per qualsiasi altra serie su Netflix.