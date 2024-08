Simone Biles chi è il marito Jonathan Owens | Grazie all’app d’incontri ho trovato l’amore

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 1 agosto 2024), classe 1997, è tra le ginnaste più talentuose e forti al mondo. Originaria dell’Ohio, la ginnasta americana ha vissuto un’infanzia non molto facile: i genitori, con problemi di tossicodipendenza, non erano in grado di prendersi cure die degli altri fratelli. Dopo un periodo in affido, lae sua sorella minore sono state adottate dal nonno paterno, mentre gli altri due fratelli sono stati adottati dalla prozia. La carriera dinella ginnastica è iniziata quando alcuni allenatori, vedendo le sue straordinarie doti, hanno scritto alla famiglia suggerendo di farle prendere alcune lezioni. Da quel momentoè diventata anno dopo anno una delle atlete più forti al mondo, collezionando tantissimi trionfi sportivi.