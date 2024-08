Salerno parte la battaglia alle blatte

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 1 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa giunta comunale di ieri ha approvato, su proposta dell’assessore Natella, un programma di interventi di “deblattizzazione” in sostituzione di attività non eseguite dall’ASL. Già nei mesi scorsi il settore “Ambiente” del comune diaveva inviato note all’ASL, l’ultima a marzo, nella quale si chiedevano informazioni in merito a tali interventi, che inerano stati eseguiti dall’ASL nell’estate 2023 e solo ad integrazione dal Comune dinello stesso periodo estivo. L’ASL diha comunicato a maggio 2024 che gli interventi in questione non erano previsti, ma che sarebbero stati inseriti nel programma successivo. Nel mese di luglio 2024 è stato recapitato al Comune diil programma di disinfestazione e derattizzazione della città, ma tale programma non comprendeva interventi di deblattizzazione.