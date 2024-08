Quinta giornata Parigi 2024 | Italia d’argento nel tiro a volo e nel canottaggio 4 di coppia

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 1 agosto 2024) Giungono dale dalla4 dile uniche due medaglie ottenute dall’nella, entrambe. La prima porta la firma di Silvana Stanco, mentre la seconda è opera del quartetto formato da Rambaldi, Panizza, Chiumento e Gentili.: STANCO SUPER NELC’è gioia anche nel trap femminile per i nostri colori. Silvana Stanco conquista uno storico argento in una finale dominata dal Guatemala con Adriana Ruano Oliva, capace di imporsi con il punteggio di 40/50, nuovo record della manifestazione. Terzo posto per l’Australia con Panny Smith. Proprio con quest’ultima l’azzurra ha imbastito un testa a testa che gli è valsa la finalissima con la guatemalteca che si rivela perfetta.