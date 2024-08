Perché la morte del terrorista Isma' il Haniyeh non è una cattiva notizia

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 1 agosto 2024) Un'operazione condivisa anche con i Paesi che siedono al tavolo del negoziato per il cessate il fuoco a Gaza. Il raid che ha uccisoil, il capo di Hamas mentre si trovava a Teheran, non'ilha incontrato quelladi cui parlava spesso la scorsa notte a Teheran, dopo aver lasciato da molto tempo la natia Gaza per la più confortevole Doha, assistito con ampio sforzo economico dal governo del Qatar ma proprio per questo assai inviso a buona parte del movimento di cui faceva parte da quarant'anni, cioè Hamas. La sua uscita di scena a poche ore dall'insediamento del nuovo Presidente iraniano Masoud Pezeshkian arriva come una bomba nel già precario equilibrio mediorientale, ma ha tutte le caratteristiche per essere qualcosa di molto diverso da una, ora cercherò di spiegare